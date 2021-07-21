Карпин: «Хочу услышать комментарии представителя РФС»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он может возглавить национальную сборную России, совмещая эту работу с должностью в клубе.

«Разговор сейчас не о самой возможности совмещения. Прочитал, что выдвинул определённые условия, и эта формулировка важнее сути», - приводит слова 52-летнего специалиста «РБ Спорт».

Главного тренера «Ростова» возмутил инцидент, и он захотел услышать комментарии по этому поводу со стороны РФС: «Пусть официальный представитель даст ответ, выдвигал ли я хоть одно условие».

Напомним, что с 8 июля должность коуча сборной является вакантной. Станислав Черчесов был уволен из-за неудачного выступления России на Евро-2020.