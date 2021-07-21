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Карпин: «Хочу услышать комментарии представителя РФС»

21 Июля 2021, 20:38,

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он может возглавить национальную сборную России, совмещая эту работу с должностью в клубе.

«Разговор сейчас не о самой возможности совмещения. Прочитал, что выдвинул определённые условия, и эта формулировка важнее сути», - приводит слова 52-летнего специалиста «РБ Спорт».

Главного тренера «Ростова» возмутил инцидент, и он захотел услышать комментарии по этому поводу со стороны РФС: «Пусть официальный представитель даст ответ, выдвигал ли я хоть одно условие».

Напомним, что с 8 июля должность коуча сборной является вакантной. Станислав Черчесов был уволен из-за неудачного выступления России на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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Super fanat
21 Июля 2021, 20:44

О, новая кандидатура))) Хотя ему бы сначала сходить в топ-клуб на повышение, Спартак или ЦСКА, а там и до сборной дорасти можно... Но реакция Карпина удивляет! Видимо, факт переговоров всё же имел место быть.

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