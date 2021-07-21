Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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Экс-форвард «Динамо» поделился ожиданиями от первого тура РПЛ

21 Июля 2021, 20:37,

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в интервью RusFootball.Info поделился ожиданиями от матчей первого тура российской Премьер-лиги.

Бывший нападающий спрогнозировал точный счет матча-открытия РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Ростов». Терёхин считает, что фаворита в этом противостоянии нет, и команды, скорее всего, сыграют вничью, забив друг другу по мячу.

Касательно матча между «Рубином» и «Спартаком» Терёхин высказал точку зрения, согласно с которой со счетом 2:1 победит одна из команд.

Также экс-форвард считает, что в первом туре нового сезона болельщикам не стоит ожидать изобилия забитых голов, поскольку команды ещё полностью не готовы к сезону.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, Динамо Москва, Ростов, Олег Терёхин
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