Экс-форвард «Динамо» поделился ожиданиями от первого тура РПЛ

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в интервью RusFootball.Info поделился ожиданиями от матчей первого тура российской Премьер-лиги.

Бывший нападающий спрогнозировал точный счет матча-открытия РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Ростов». Терёхин считает, что фаворита в этом противостоянии нет, и команды, скорее всего, сыграют вничью, забив друг другу по мячу.

Касательно матча между «Рубином» и «Спартаком» Терёхин высказал точку зрения, согласно с которой со счетом 2:1 победит одна из команд.

Также экс-форвард считает, что в первом туре нового сезона болельщикам не стоит ожидать изобилия забитых голов, поскольку команды ещё полностью не готовы к сезону.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 23 июля.