Смородская: «Мы уже пытались ужесточить лимит, а результата нет»

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21 Июля 2021, 17:53,
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своём отношении к лимиту легионеров, передаёт Sport24. Также она прокомментировала слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который выступил против иностранных в чемпионате России.
Экс-президент отметила, что Терюшков не понимает в футболе и не знает, как он работает в России. Также она заявила, что те ограничения которые вводились, не показали желаемого результата, в виде отечественных талантливых игроков.
Кроме этого, Смородская добавила, что лимит нужно отменить, так как предыдущие ужесточения не принесли результата.
«Потому что в тепличных условиях не вырастают сильные особи», - подчеркнула она.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ольга Смородская, лимит на легионеров