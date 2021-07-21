Смородская: «Мы уже пытались ужесточить лимит, а результата нет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своём отношении к лимиту легионеров, передаёт Sport24. Также она прокомментировала слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который выступил против иностранных в чемпионате России.

Экс-президент отметила, что Терюшков не понимает в футболе и не знает, как он работает в России. Также она заявила, что те ограничения которые вводились, не показали желаемого результата, в виде отечественных талантливых игроков.

Кроме этого, Смородская добавила, что лимит нужно отменить, так как предыдущие ужесточения не принесли результата.

«Потому что в тепличных условиях не вырастают сильные особи», - подчеркнула она.