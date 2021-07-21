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Ольссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

21 Июля 2021, 12:45,

Хавбек Кристоффер Ольссон покинул «Краснодар» и перебрался в чемпионат Бельгии, подписав трудовое соглашение с брюссельским «Андерлехтом». Об этом рапортует пресс-служба «быков».

Напомним, что российский клуб подписал шведского футболиста зимой 2019 года. «Краснодар» заплатил за его трансфер АИКу 4,9 миллиона евро. В футболке «быков» Кристоффер провел 80 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда из Краснодара набрала 41 очко и финишировала лишь на десятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Андерлехт, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Кристоффер Ольссон
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