Ольссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

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21 Июля 2021, 12:45,
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Хавбек Кристоффер Ольссон покинул «Краснодар» и перебрался в чемпионат Бельгии, подписав трудовое соглашение с брюссельским «Андерлехтом». Об этом рапортует пресс-служба «быков».
Напомним, что российский клуб подписал шведского футболиста зимой 2019 года. «Краснодар» заплатил за его трансфер АИКу 4,9 миллиона евро. В футболке «быков» Кристоффер провел 80 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда из Краснодара набрала 41 очко и финишировала лишь на десятой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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