Ольссон сменил «Краснодар» на «Андерлехт»

Хавбек Кристоффер Ольссон покинул «Краснодар» и перебрался в чемпионат Бельгии, подписав трудовое соглашение с брюссельским «Андерлехтом». Об этом рапортует пресс-служба «быков».

Напомним, что российский клуб подписал шведского футболиста зимой 2019 года. «Краснодар» заплатил за его трансфер АИКу 4,9 миллиона евро. В футболке «быков» Кристоффер провел 80 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда из Краснодара набрала 41 очко и финишировала лишь на десятой строчке в турнирной таблице.