Экс-тренер «Краснодара» Мусаев пройдёт стажировку у Слуцкого

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21 Июля 2021, 13:01,
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Российский специалист Мурад Мусаев, который ранее работал главным тренером «Краснодара», пройдет стажировку у наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Об этом стало известно «Спорт-экспрессу».
37-летний тренер уже прибыл в расположение казанцев и посетил тренировочное занятие.
Напомним, что Мусаев возглавлял первую команду «Краснодара» с апреля 2018 года. Под его руководством «быки» впервые в клубной истории пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.
В настоящий момент пост главного тренера краснодарцев занимает Виктор Ганчаренко. Сезон-2020/2021 РПЛ команда завершила на десятом месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Слуцкий, Мурад Мусаев
Это бесполезно, оба не играли в футбол даже на среднем уровне, и поэтому не могут расчитывать на устойчивый авторитет среди футболистов. Оба в любой классной команде неизбежно будут заканчивать провалом и досрочным расторжением контракта.