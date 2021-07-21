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Экс-тренер «Краснодара» Мусаев пройдёт стажировку у Слуцкого

21 Июля 2021, 13:01,

Российский специалист Мурад Мусаев, который ранее работал главным тренером «Краснодара», пройдет стажировку у наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Об этом стало известно «Спорт-экспрессу».

37-летний тренер уже прибыл в расположение казанцев и посетил тренировочное занятие.

Напомним, что Мусаев возглавлял первую команду «Краснодара» с апреля 2018 года. Под его руководством «быки» впервые в клубной истории пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера краснодарцев занимает Виктор Ганчаренко. Сезон-2020/2021 РПЛ команда завершила на десятом месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Слуцкий, Мурад Мусаев
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Комментарии (1)
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Юбор
21 Июля 2021, 14:11

Это бесполезно, оба не играли в футбол даже на среднем уровне, и поэтому не могут расчитывать на устойчивый авторитет среди футболистов. Оба в любой классной команде неизбежно будут заканчивать провалом и досрочным расторжением контракта.

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