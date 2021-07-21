Экс-тренер «Краснодара» Мусаев пройдёт стажировку у Слуцкого

Российский специалист Мурад Мусаев, который ранее работал главным тренером «Краснодара», пройдет стажировку у наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Об этом стало известно «Спорт-экспрессу».

37-летний тренер уже прибыл в расположение казанцев и посетил тренировочное занятие.

Напомним, что Мусаев возглавлял первую команду «Краснодара» с апреля 2018 года. Под его руководством «быки» впервые в клубной истории пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера краснодарцев занимает Виктор Ганчаренко. Сезон-2020/2021 РПЛ команда завершила на десятом месте.