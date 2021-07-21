«Урал» арендовал полузащитника «Динамо»

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21 Июля 2021, 10:28,
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Грузинский хавбек Лука Гагнидзе перешел из московского «Динамо» в екатеринбургский «Урал». Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2021/2022. Об этом рапортует пресс-служба «бело-голубых».
Стоит отметить, что в договоре не прописан пункт о возможном выкупе прав на 18-летнего исполнителя.
Гагнидзе перебрался в «Динамо» в текущее трансферное окно. С футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма сделки составила порядка 1,5 миллиона евро.
До переезда в чемпионат России Лука выступал у себя на родине за «Динамо» (Тбилиси).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Лука Гагнидзе