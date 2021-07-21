«Урал» арендовал полузащитника «Динамо»

Грузинский хавбек Лука Гагнидзе перешел из московского «Динамо» в екатеринбургский «Урал». Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2021/2022. Об этом рапортует пресс-служба «бело-голубых».

Стоит отметить, что в договоре не прописан пункт о возможном выкупе прав на 18-летнего исполнителя.

Гагнидзе перебрался в «Динамо» в текущее трансферное окно. С футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма сделки составила порядка 1,5 миллиона евро.

До переезда в чемпионат России Лука выступал у себя на родине за «Динамо» (Тбилиси).