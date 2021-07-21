Кержаков: «Ещё не прощупал ситуацию с финансами в «Нижнем Новгороде»

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался относительно финансовой ситуации в клубе.

«Я тренирую команду меньше месяца. Затрудняюсь сказать, есть ли проблемы со средствами. Еще не прощупал ситуацию», - передает слова специалиста «Спорт День за Днем».

Напомним, что Александр занял пост рулевого команды в середине прошлого месяца. До перехода в «Нижний Новгород» Кержаков тренировал «Томь».

По итогам прошлого сезона клуб занял первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, получив путевку в элитный дивизион чемпионата России. РПЛ стартует в пятницу, 23 июля.