Бородюк считает слова Обухова о допинге безобразием

Рулевой московского «Торпедо» Александр Бородюк в интервью «Спорт-Экспрессу» высказал свое мнение о словах форварда «Ростова» Владимира Обухова.

Ранее игрок «Ростова» рассказал, что игрокам «Торпедо» перед матчами «вводили инъекции и давали по 15 таблеток».

По словам Бородюка, когда он стал работать в ростовском клубе, Обухов уже в нём не играл, а то, какие завления в адрес «Торпедо» себе позволяет футболист, Бородюк считает «безобразием».

Нападающий Владимир Обухов за свою карьеру успел поиграть в таких клубах, как «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Ростов», и другие.