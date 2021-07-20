Агент Бернарда прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

Агент Адриано Спадото, который представляет интересы полузащитника «Эвертона» Бернарда Дуарте, прокомментировал возможный переход бразильца в «Зенит». По его словам, из питерского клуба к нему не обращались.

Спадото отметил, что он ничего не слышал и не знает об интересе со стороны «Зенита».

Напомним, что Бернард является игроком «Эвертона» с 2018 года. Действующий контракт бразильца истекает через год. В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Бернард также выступал за донецкий «Шахтёр» и «Атлетико» Минейро.