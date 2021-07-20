Агент Бернарда прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

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20 Июля 2021, 17:48,
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Агент Адриано Спадото, который представляет интересы полузащитника «Эвертона» Бернарда Дуарте, прокомментировал возможный переход бразильца в «Зенит». По его словам, из питерского клуба к нему не обращались.
Спадото отметил, что он ничего не слышал и не знает об интересе со стороны «Зенита».
Напомним, что Бернард является игроком «Эвертона» с 2018 года. Действующий контракт бразильца истекает через год. В прошлом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее Бернард также выступал за донецкий «Шахтёр» и «Атлетико» Минейро.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Бернард Дуарте