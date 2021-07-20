Полузащитник «Лиона» Мендес может продолжить карьеру в «Краснодаре»

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Тьяго Мендесу, передаёт O Dia. Краснодарцам придётся побороться за игрока с бразильским «Фламенго», который тоже хочет видеть футболиста в своих рядах.

Сообщается, что «Краснодар» уже связался с французским клубом по поводу возможного перехода бразильца. Сам игрок предпочитает вернуться в Бразилию, однако «Фламенго» хочет арендовать полузащитника, в то время как «Лион» заинтересован в продаже.

Мендес перешел в «Лион» из «Лилля» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, в которых он отличился двумя голами.