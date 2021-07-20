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Глава РПЛ Прядкин: «Многие клубы выступают за отмену лимита»

20 Июля 2021, 14:49,

Многие клубы Российской Премьер-лиги не поддерживают нынешний лимит на иностранных игроков. Об этом рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин, который отметил, что в руководстве лиги знают об этом, пишет Sport24.

По его словам, в РПЛ осведомлены касательно того, что многие выступают за отмену лимита, однако официальную позицию по этому делу можно дать только после обсуждения данного вопроса со всеми клубами.

Кроме этого, Прядкин отметил, что нужно учитывать мнение не только основных команд, но и молодежных, так как возможная отмена лимита затронет все сферы развития футбола.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», по которому в заявке команды на сезон может присутствовать не более восьми легионеров.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: РПЛ, Сергей Прядкин, лимит на легионеров
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Комментарии (4)
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0
don sangre
20 Июля 2021, 16:10
наводнение дешевыми легами тоже не вариант. Мне кажется лучше не лимит вводить а тем более его ужесточать а обязать тренера и владельца клуба включать в основной состав клуба каждый год по два три своих воспитаника На замену будут выходить, опыта набираться у взрослых футболистов. И обязательно чтобы клуб имел свою футбольную лимит мо
0
don sangre
20 Июля 2021, 16:10
наводнение дешевыми легами тоже не вариант. Мне кажется лучше не лимит вводить а тем более его ужесточать а обязать тренера и владельца клуба включать в основной состав клуба каждый год по два три своих воспитаника На замену будут выходить, опыта набираться у взрослых футболистов. И обязательно чтобы клуб имел свою футбольную лимит мо
0
don sangre
20 Июля 2021, 15:58
С одной стороны лимит не решил тех проблем которые перед ним ставили : а именно появление если не супер звёзд типа Роналду или Месси то достойных игроков и их воспроизводство. Это показала и игра сборной, и клубов. С другой стороны
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