Глава РПЛ Прядкин: «Многие клубы выступают за отмену лимита»

Многие клубы Российской Премьер-лиги не поддерживают нынешний лимит на иностранных игроков. Об этом рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин, который отметил, что в руководстве лиги знают об этом, пишет Sport24.

По его словам, в РПЛ осведомлены касательно того, что многие выступают за отмену лимита, однако официальную позицию по этому делу можно дать только после обсуждения данного вопроса со всеми клубами.

Кроме этого, Прядкин отметил, что нужно учитывать мнение не только основных команд, но и молодежных, так как возможная отмена лимита затронет все сферы развития футбола.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», по которому в заявке команды на сезон может присутствовать не более восьми легионеров.