Прядкин заявил, что РПЛ поддерживает РФС в плане реформ

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался насчет возможного реформирования чемпионата страны.

«Мы согласны с РФС, что пора двигаться вперед. У нас уже были обсуждения по изменению формата. Пока не знаем, какую структуру поддержим», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Премьер-лигу могут перевести на швейцарскую систему.

В понедельник, 19 июля, владелец московского «Спартак» Леонид Федун предложил свой вариант реформирования чемпионата России. Он выступает за сокращение элитного дивизиона до 12 клубов. Федун считает, что между этими командами можно было бы проводить матчи в четыре круга.