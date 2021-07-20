Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Прядкин заявил, что РПЛ поддерживает РФС в плане реформ

20 Июля 2021, 13:57,

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался насчет возможного реформирования чемпионата страны.

«Мы согласны с РФС, что пора двигаться вперед. У нас уже были обсуждения по изменению формата. Пока не знаем, какую структуру поддержим», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Премьер-лигу могут перевести на швейцарскую систему.

В понедельник, 19 июля, владелец московского «Спартак» Леонид Федун предложил свой вариант реформирования чемпионата России. Он выступает за сокращение элитного дивизиона до 12 клубов. Федун считает, что между этими командами можно было бы проводить матчи в четыре круга.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Прядкин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Перес: «Роналду - идиот, он больной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола