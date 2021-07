«Зенит» заменил газон на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене», домашнем стадионе петербургского «Зенита», перестелили газон. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба, прикрепив в твиттер-аккаунте снимки обновленного поля.

Работы на арене, где проходили поединки чемпионата Европы - 2020, стартовали в начале июля. Полная замена газона включала в себя демонтаж существующего поля, выравнивание основания, а также укладку и тестирование нового покрытия.

Первый домашний поединок «сине-бело-голубых» запланирован на 7 августа. В рамках третьего тура чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Краснодаром».

The Gazprom Arena is ready for the new #RPL season! pic.twitter.com/Py4Yq6nf3j