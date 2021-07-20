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Канчельскис: «Жиго может помочь сборной России, но мы таким путём посадим себя на иглу»

20 Июля 2021, 12:47,

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной натурализации защитника Самуэля Жиго, выступающего за московский «Спартак».

«В сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путем посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Жиго имеет французское гражданство. В «Спартак» он перешел из бельгийского «Гента» в 2018 году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата России Самуэль провел 26 поединков, отметившись тремя забитыми мячами. Защитник получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Канчельскис, Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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Радченко Владимир
20 Июля 2021, 13:58

Жиго подойдет. Посмотрите кто играет в Европе. О какой игле идет речь. Наш футбол в тупике и когда мы выйдем никто не знает. А результат нужен.

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