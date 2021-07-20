В «Рубине» отреагировали на обвинения украинского журналиста о вымогательстве зарплаты у футболистов

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на скандальное заявление украинского журналиста Игоря Бурбаса. Инсайдер заявил, что в клубе практикуют вымогательство половины заработной платы у футболистов.

По заявлению Бурбаса, именно по этой причине сорвался переход нападающего Эрика Гарсии в «Рубин».

«Обычная практика в «Рубине» - это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное - налоги. Глупо комментировать такие вещи, смешно на это реагировать», - приводит слова функционера «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ утверждали, что Рамирес не перешел в казанский клуб из-за проваленного медосмотра. Также руководство «Рубина» отказалось от трансфера из-за лимита на легионеров.