Кварацхелия может перейти в клуб Бундеслиги за 15-20 млн евро

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия может покинуть «Рубин» и перебраться в немецкую Бундеслигу. Согласно информации инсайдера Макса Билефельда, заинтересованность в подписании 20-летнего исполнителя проявляет менхенгладбахская «Боруссия».

Источник отмечает, что сумма потенциальной сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро. Гладбахцы начнут переговоры с «Рубином», если расстанутся с кем-то из своих атакующих футболистов.

Хвича защищает цвета казанской команды с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.