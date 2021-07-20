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Кварацхелия может перейти в клуб Бундеслиги за 15-20 млн евро

20 Июля 2021, 11:59,

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия может покинуть «Рубин» и перебраться в немецкую Бундеслигу. Согласно информации инсайдера Макса Билефельда, заинтересованность в подписании 20-летнего исполнителя проявляет менхенгладбахская «Боруссия».

Источник отмечает, что сумма потенциальной сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро. Гладбахцы начнут переговоры с «Рубином», если расстанутся с кем-то из своих атакующих футболистов.

Хвича защищает цвета казанской команды с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия
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