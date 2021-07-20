Украинский журналист: «Рамирес не перешёл в «Рубин», потому что не захотел отдавать половину зарплаты»

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20 Июля 2021, 11:27,
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Стала известна причина срыва трансфера нападающего Эрика Рамиреса в казанский «Рубин». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта рассказал украинский журналист Игорь Бурбас.
По словам инсайдера, футболист не подписал контракт с российским клубом из-за того, что ему нужно было бы отдавать половину своей официальной заработной платы. Это якобы является привычной практикой в «Рубине».
По данным СМИ, Рамирес сейчас близок к переходу в киевское «Динамо». В настоящий момент Эрик является игроком словацкого клуба ДАК.
В прошлом сезоне форвард провел 33 поединка, отметившись 17 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Эрик Рамирес