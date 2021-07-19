«Милан» не намерен отказываться от подписания Влашича после аренды Диаса

Совсем недавно сообщалось, что итальянский «Милан» арендовал Браима Диаса у мадридского «Реала» на два года. Несмотря на это, «красно-чёрные» не намерены отказываться от намерения приобрести одного из лидеров московского ЦСКА Николу Влашича.

По информации нашего корреспондента Сергея Румянцева, аренда Диаса никак не связана с интересом «Милана» к Влашичу. «Милан» ещё по ходу сезона договорился о том, что Браим Диас проведёт ещё сезон в Серии А и не сомневался в своём решении. Аренда футболиста у «Реала» никак не связана с переговорами по Влашичу и другими кандидатами на роль атакующего полузащитника.

«Россонери» по-прежнему рассматривают футболиста ЦСКА, как приоритетный вариант усиления, и не спешат форсировать сделку. Руководство уверено, что сторона футболиста сумеет убедить клуб из России пойти на их предложение и отпустить Влашича в «Милан» в аренду с обязательным правом выкупа. На данный момент полноценный трансфер «красно-чёрные» не планируют.