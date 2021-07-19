Таски: «Спартак» и «Бенфика» находятся на одном уровне»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски, который сейчас находится без клуба, заявил, что «Спартак» и «Бенфика» находятся на одном уровне. Об этом он сказал, делясь впечатлениями от результатов жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, пишет Sport24.

Защитник заявил, что следит за результатами бывшей команды. Он отметил, что болельщиков ожидает два интересных матча, в котором встретятся две сильные команды.

По словам Таски, сейчас «Спартак» и «Бенфика» находятся на одном уровне, и победителем данной пары станет команда, которая сумеет подойти к играм в лучшей форме.

Напомним, что немецкий защитник выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2018 год. За это время он провел 85 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.