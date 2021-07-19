Витория - о «Бенфике»: «Жеребьёвка выбрала «Спартаку» сложнейшего соперника из возможных»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил мнение, что «Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов достался самый сложный соперник из возможных, передаёт официальный «Твиттер» московского клуба. Напомним, что вице-чемпионы России сыграют против португальской «Бенфики».

Витория отметил, что он хорошо знаком с «Бенфикой» и что команды ожидает интересное противостояние. По его мнению, в соперники «Спартаку» достался сложный соперник из возможных, однако в московском клубе готовы биться за свою цель, которой является выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.