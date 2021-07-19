Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Витория - о «Бенфике»: «Жеребьёвка выбрала «Спартаку» сложнейшего соперника из возможных»

19 Июля 2021, 17:28,

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил мнение, что «Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов достался самый сложный соперник из возможных, передаёт официальный «Твиттер» московского клуба. Напомним, что вице-чемпионы России сыграют против португальской «Бенфики».

Витория отметил, что он хорошо знаком с «Бенфикой» и что команды ожидает интересное противостояние. По его мнению, в соперники «Спартаку» достался сложный соперник из возможных, однако в московском клубе готовы биться за свою цель, которой является выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Бенфика, Лига Чемпионов, Руй Витория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»
Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола