Чорлука покинул «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука покинул команду, сообщает пресс-служба московского клуба. В июне 2021 года он завершил карьеру футболиста и стал ассистентом тренера.

Защитник объяснил, что покидает команду из-за семейных обстоятельств. Он выразил большое сожаление в связи с уходом и отметил, что сейчас не может сосредоточиться на футбольной деятельности из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что Чорлука перешёл в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в 2012 году за семь миллионов евро. В составе московского клуба он сыграл 242 игры, в которых забил девять голов и отдал десять результативных передач. Также становился чемпионом России.