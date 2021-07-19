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Чорлука покинул «Локомотив»

19 Июля 2021, 17:08,

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука покинул команду, сообщает пресс-служба московского клуба. В июне 2021 года он завершил карьеру футболиста и стал ассистентом тренера.

Защитник объяснил, что покидает команду из-за семейных обстоятельств. Он выразил большое сожаление в связи с уходом и отметил, что сейчас не может сосредоточиться на футбольной деятельности из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что Чорлука перешёл в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в 2012 году за семь миллионов евро. В составе московского клуба он сыграл 242 игры, в которых забил девять голов и отдал десять результативных передач. Также становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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