«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы

В понедельник (19 июля) прошла жеребьёвка квалификационных этапов Лиги чемпионов и Лиги конференций. Основные взоры естественно были обращены на московский «Спартак» и его возвращение в главный клубный турнир Европы, но и соперникам «Рубина» и «Сочи» по новому турниру Лига конференций тоже досталась толика внимания. «Евро-футбол.ру» взглянул на соперников российских команд и прикинул шансы в еврокубках.

Соперник «Спартака» - «Бенфика», шансы на проход в следующий раунд – 35%

Ещё до жеребьёвки самым интригующим выглядело красно-белое противостояние «Спартака» и «Бенфики», в итоге именно эта пара и сложилась. Руй Витория возвращается в Португалию, чтобы сыграть против своего бывшего клуба. И несмотря на ураганные 13:1, продемонстрированные на Кубке Матч Премьер, «Спартак» фаворитом не будет. «Бенфика» вновь выстраивается Жорже Жезушем, который выиграл с ней все внутренние трофеи. В прошлом году «орлы» заняли третье место, но из-за обилия новичков и перестройки в команде сложно было ждать результатов сразу.

На второй сезон руководства Жорже Жезуса «Бенфика» уже закладывается конкретно. Победа в чемпионате Португалии и первая стадия плей-офф Лиги чемпионов – цели установлены серьёзные, но у команды всё есть для этого.

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Звёзды «Бенфики»: Рафа Силва, Алехандро Гримальдо, Юлиан Вайгль, Дарвин Нуньес, Эвертон.

Вообще состав у «орлов» очень хорош. Баланс есть в каждой линии, выбор исполнителей хорошей. Чтобы вы понимали, «Бенфика» ещё приобрела известного нам Жоау Мариу, так ему места в полузащите сложно найти. Только на его место есть Пицци, Жедсон Фернандеш, Чикиньо, Таарабт. Да тот же «Спартак» хочет в качестве основного крайнего защитника приобрести у «Бенфики» Жилберто, которого Жезус считает игроком ротации и постоянно меняет с Андре Альмейдой. А ещё у «Бенфики» на эту позицию есть Томас Тавареш, Педро Перейра и Жоау Феррейра. На бумаге португальцы сильнее, за «Спартак» же может сработать фактор Руй Витории. Тренер подскажет секретные ходы против «Бенфики», а футболисты на кураже от назначения нового тренера и хороших результатов в предсезонке выдадут два отличных матча.

Соперник «Рубина»: победитель пары «Судува» - «Ракув», шансы на проход – 90%

Десять процентов спишем на мандраж российских клубов. После прошлого сезона уж очень боимся мы еврокубков. Но если «Рубину» не проходить победителя пары «Судува» - «Ракув», то не следующий еврокубковый сезон лучше просто не заявляться. Первый из возможных соперников представляет Литву и стоит, как треть Хвичи Кварацхелии. «Судува» занимает вторую строчку в чемпионате Литвы и примечательна только тем, что имеет в своём составе много легионеров. Самый дорогой игрок (450 тыс евро) – боснийский защитник Самир Керла, также достойны внимания хорватский голкипер Иван Кардум и аргентино-итальянский полузащитник Николас Горобсов.

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Правда, более вероятный соперник «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций – это польский «Ракув». Довольно крепкая команда, недавно в серии пенальти вырвавшая Суперкубок страны у варшавской «Легии». Этим летом «Ракув» продал «Зальцбургу» центрального защитника Камиля Пятковски за 5 млн евро, теперь главными звёздами остаются два атакующих полузащитника – Давид Тианич и Марцин Цебула. Первый оценён в 2 млн евро, второй – в полтора.

Соперник «Сочи»- «Кешля», шансы на проход в следующий раунд – 75%

Первым начнёт еврокубковую кампанию «Сочи», неплохо проведший предсезонный турнир на Кубок Матч Премьер. Уже в этот четверг (22 июля) подопечные Владимира Федотова сыграют против азербайджанского клуба «Кешля». Обладатели Кубка Азербайджана способны на сюрприз. Звёзд в команде, конечно нет, но крепко сбитый состав «Кешля» может стать для клуба РПЛ вторым «Нефтчи». Сочинцам нужно пересмотреть матч тульского «Арсенала» годичной давности. Или спросить совет у российского голкипера Станислава Намашко, ныне защищающего ворота азербайджанских соперников.

Есть вариант для сенсации в матче «Сочи» - «Кешля», намекает на это и продолжающийся «сбор с листа» команды Федотова. А преодолеть следующий раунд сочинцам в любом случае сложновато. В соперники наверняка достанется сербский «Партизан», которому также в четверг предстоит сыграть со словацким клубом ДАК 1904.