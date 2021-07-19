Кашшаи: «Думаю, мы сможем использовать VAR на всех матчах РПЛ»

В следующем сезоне РПЛ, вероятно, что на всех матчах будут использовать систему VAR. Об этом рассказал глава департамента судейства РФС, который отметил позитивное отношение арбитров к технологии, пишет «Спорт-Экспресс».

По словам Кашшаи, многое зависит от расписания, так как использовать систему можно только на четырех матчах в день. Однако, глава судейского департамента допускает, что будет возможность использовать VAR на всех матчах.

Он также отметил, что видеопомощники арбитров минимизируют ошибки и помогают судьям в принятии решений.

Ранее сообщалось, что российского арбитра Сергей Карасёва могут назначить на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».