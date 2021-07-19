Кашшаи: «Думаю, мы сможем использовать VAR на всех матчах РПЛ»

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19 Июля 2021, 15:15,
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В следующем сезоне РПЛ, вероятно, что на всех матчах будут использовать систему VAR. Об этом рассказал глава департамента судейства РФС, который отметил позитивное отношение арбитров к технологии, пишет «Спорт-Экспресс».
По словам Кашшаи, многое зависит от расписания, так как использовать систему можно только на четырех матчах в день. Однако, глава судейского департамента допускает, что будет возможность использовать VAR на всех матчах.
Он также отметил, что видеопомощники арбитров минимизируют ошибки и помогают судьям в принятии решений.
Ранее сообщалось, что российского арбитра Сергей Карасёва могут назначить на матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: РПЛ, Виктор Кашшаи, VAR