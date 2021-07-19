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Чалов высказался о работе под руководством Березуцкого в ЦСКА

19 Июля 2021, 14:26,

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о работе под руководством нового главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Он отметил, что сборы прошли отлично и команде удалось адаптироваться к его требованиям. Об этом игрок рассказал в прямом эфире клубного «Инстаграм», пишет Rusfootball.

По словам Чалова, футболистам удалось «приноровиться» к тактике Алексей Березуцкого, несмотря на то, что было много нового. Он также добавил, что изменения в тренировочном процессе прошли незаметно.

Напомним, что сегодня ЦСКА утвердил Алексей Березуцкого на посту главного тренера команды.

Бывший футболист московского клуба Валерий Масалитин прокомментировал данное назначение, отметив, что ЦСКА сделал это «не от хорошей жизни».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Алексей Березуцкий
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