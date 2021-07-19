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Масалитин: «ЦСКА назначил Березуцкого не от хорошей жизни»

19 Июля 2021, 13:07,

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Николаем Алексеевым прокомментировал утверждение Алексея Березуцкого на пост главного тренера «армейцев».

«Понятно, что человек готовил команду к чемпионату, значит, он лучше знает возможности игроков. С моей точки зрения, это, естественно, риск большой, поскольку Алексей ещё не имеет опыта работы с большими командами. Я думаю, что ЦСКА ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Думаю, этот большой минус будет перевешивать.

В ЦСКА началась тренерская чехарда: назначили Олича, ушел Вася Березуцкий, теперь поставили Алексея, мне кажется, не от хорошей жизни. Все-таки ЦСКА должен возглавлять хороший тренер с большим европейским опытом, чтобы он знал возможности развития футбола. В последнее время ЦСКА перестал развиваться, скажем так. Клуб перестал показывать более-менее хорошую игру, это касается игр и в чемпионате, и в еврокубках. Поэтому назначили Березуцкого не от хорошей жизни, я так считаю», - сказал Масалитин.

В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий, Валерий Масалитин
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