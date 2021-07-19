Федун: «Я болел коронавирусом дважды, 13 июля привился «Спутником»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, сколько раз переболел коронавирусной инфекцией. Руководитель отметил, что на прошлой неделе прошел вакцинацию от Covid-19.

«Я болел дважды. 13 июля укололся. Сделал прививку для того, чтобы не выделяться. Привился вакциной «Спутник», - цитирует Федуна РИА Новости.

Ранее руководитель высказался о реформе чемпионата России, а также об убытках, которые несет «Спартак» из-за запрета продажи пива на стадионах.

По итогам прошлого сезона «красно-белые» стали вице-чемпионами России и завоевали путевку в Лигу чемпионов. Соперник москвичей по квалификационному раунду определится в понедельник, 19 июля.