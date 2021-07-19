Защитник «Зенита» Маммана вернулся в «Сочи» на правах аренды

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19 Июля 2021, 11:27,
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Петербургский «Зенит» повторно отправил аргентинца Эмануэля Мамману в «Сочи» на правах арендного соглашения. Договор 25-летнего игрока с южанами будет рассчитан до завершения следующего сезона.
Пресс-служба «сине-бело-голубых» пожелала футболисту удачи и спортивных успехов.
В минувшем сезоне аргентинский защитник уже выступал за сочинский коллектив на правах аренды. Маммана принял участие в 18 поединках чемпионата России, отметившись одной голевой передачей.
По итогам минувшего сезона «Сочи» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сочи, Трансферы футбола - лето 2021, Эмануэль Маммана