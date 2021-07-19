Федун рассказал о потерях «Спартака» из-за запрета продажи пива на стадионе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о потерях, которые несет его клуб из-за запрета продажи пива на стадионе. По словам руководителя, «красно-белые» теряют порядка одного миллиарда рублей за сезон.

«Пиво необходимо как можно быстрее внедрять. У «Спартака» это (упущенный доход - прим. «Евро-Футбол.ру») примерно миллиард рублей за сезон», - сказал Федун в интервью РИА Новости.

Напомним, что накануне «Спартак» стал победителем Кубка Париматч Премьер.

Новый сезон чемпионата России подопечные Руя Витории начнут в Казани матчем против местного «Рубина». Встреча состоится 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.