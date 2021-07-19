Федун: «Бюджет «Спартака» увеличится, надеемся покрыть его доходами от еврокубков»

Бюджет московского футбольного клуба «Спартак» будет увеличен на сезон-2021/2022. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«К сожалению, бюджет будет больше. И этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков», - передает слова Федуна РИА Новости.

Стоит отметить, что бюджет «красно-белых» в прошлом сезоне составлял 8,6 миллиарда рублей. По итогам минувшей кампании столичный коллектив финишировал на втором месте в Премьер-лиге и получил путевку в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Ранее Федун поделился мнением о том, как нужно реформировать Премьер-лигу.