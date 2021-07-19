Федун рассказал, как нужно реформировать РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил самый оптимальный, по его мнению, формат проведения российской Премьер-лиги. Руководитель считает, что элитный дивизион нужно сократить до 12 участников.

«Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов, будем играть в четыре круга. Но это не примут. Футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом», - передает слова владельца московского клуба РИА Новости.

В настоящий момент Премьер-лига проводится по системе «осень-весна». В чемпионате России принимают участие 16 клубов. Турнир проводится в два круга.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести реформу российского футбола. В частности, Премьер-лигу могут перевести на так называемую швейцарскую систему. В низших дивизионах также ожидаются изменения. Эта инициатива возникла из-за низкого уровня футбола в стране, а также падения России в рейтинге УЕФА.