Рассказов: «Есть ощущение, что в «Спартаке» на меня рассчитывают»

Фланговый защитник столичного «Спартака» Николай Рассказов заявил, что готов к конкуренции за место в составе «красно-белых».

«Есть ощущение, что на меня рассчитывают. Даже если купят нового футболиста, будем конкурировать. Время покажет, кто лучше», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 23-летний игрок провел в аренде за тульский «Арсенал». Николай принял участие в 16 поединках, в которых получил две желтые карточки.

Московский клуб начнет новый сезон чемпионата России гостевой встречей с казанским «Рубином». Поединок состоится 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.