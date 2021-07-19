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Рассказов: «Есть ощущение, что в «Спартаке» на меня рассчитывают»

19 Июля 2021, 10:32,

Фланговый защитник столичного «Спартака» Николай Рассказов заявил, что готов к конкуренции за место в составе «красно-белых».

«Есть ощущение, что на меня рассчитывают. Даже если купят нового футболиста, будем конкурировать. Время покажет, кто лучше», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 23-летний игрок провел в аренде за тульский «Арсенал». Николай принял участие в 16 поединках, в которых получил две желтые карточки.

Московский клуб начнет новый сезон чемпионата России гостевой встречей с казанским «Рубином». Поединок состоится 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Николай Рассказов
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