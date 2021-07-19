Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Писарев: «К старту РПЛ Дзюба будет готов играть с первых минут»

19 Июля 2021, 10:24,

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Николай Писарев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Форвард не попал в стартовый состав петербуржцев на недавний матч за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

«Не думаю, что за отпуск Артем растерял все. К старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошел в игру», - приводит слова специалиста RT.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 32-летний бомбардир провел 27 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля. «Сине-бело-голубые» в первом туре на выезде сыграют против подмосковных «Химок».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Николай Писарев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола