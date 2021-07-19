Писарев: «К старту РПЛ Дзюба будет готов играть с первых минут»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Николай Писарев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Форвард не попал в стартовый состав петербуржцев на недавний матч за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

«Не думаю, что за отпуск Артем растерял все. К старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошел в игру», - приводит слова специалиста RT.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 32-летний бомбардир провел 27 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля. «Сине-бело-голубые» в первом туре на выезде сыграют против подмосковных «Химок».