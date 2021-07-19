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Филимонов: «Швейцарская система даст косметический эффект, а трещины останутся»

19 Июля 2021, 10:17,

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о возможном реформировании футбола в стране. Ранее сообщалось, что РФС может перевести Премьер-лигу на швейцарскую систему.

«Все должно решаться на уровне детско-юношеского футбола. Пока не будет изменений, все эти системы работать не будут. Они дадут косметический эффект, а трещины останутся», - передает слова Александра «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что реформы могут ввести из-за низкого уровня футбола в стране, а также по причине падения России в таблице коэффициентов УЕФА.

В прошлом сезоне российские клубы провалились в еврокубках, а на чемпионате Европы - 2020 национальная команда финишировала на последнем месте в своей группе, набрав всего три балла.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Филимонов
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