Филимонов: «Швейцарская система даст косметический эффект, а трещины останутся»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о возможном реформировании футбола в стране. Ранее сообщалось, что РФС может перевести Премьер-лигу на швейцарскую систему.

«Все должно решаться на уровне детско-юношеского футбола. Пока не будет изменений, все эти системы работать не будут. Они дадут косметический эффект, а трещины останутся», - передает слова Александра «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что реформы могут ввести из-за низкого уровня футбола в стране, а также по причине падения России в таблице коэффициентов УЕФА.

В прошлом сезоне российские клубы провалились в еврокубках, а на чемпионате Европы - 2020 национальная команда финишировала на последнем месте в своей группе, набрав всего три балла.