Рассказов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

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19 Июля 2021, 09:59,
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Защитник Николай Рассказов ответил на вопрос журналистов о шансах московского «Спартака» стать чемпионом России в новом сезоне.
«Состав собран хороший. Верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле», - приводит слова футболиста Sport24.
Напомним, что «красно-белые» стали триумфаторами предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Команда Руя Витории одержала три победы с общей разницей 13:1.
В первом туре сезона-2021/2022 чемпионата России «Спартак» встретится с «Рубином». Поединок пройдет в Казани 24 июля, начало - 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Николай Рассказов