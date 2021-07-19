Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Витория: «Создаём команду-победителя»

19 Июля 2021, 08:33,

Московский «Спартак» стал триумфатором предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Наставник «красно-белых» Руй Витория после этого успеха разместил публикацию в своем инстаграм-аккаунте.

«Мы мотивированы. Создаем команду-победителя. Сконцентрированы на своих целях. Впереди еще много работы», - гласит сообщение португальского специалиста.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок Париматч Премьер, победив в трех поединках с общей разницей 13:1.

В стартовом туре нового сезона российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет в субботу, 24 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола