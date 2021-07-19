Витория: «Создаём команду-победителя»

Московский «Спартак» стал триумфатором предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Наставник «красно-белых» Руй Витория после этого успеха разместил публикацию в своем инстаграм-аккаунте.

«Мы мотивированы. Создаем команду-победителя. Сконцентрированы на своих целях. Впереди еще много работы», - гласит сообщение португальского специалиста.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок Париматч Премьер, победив в трех поединках с общей разницей 13:1.

В стартовом туре нового сезона российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет в субботу, 24 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.