Руй Витория показал основу, но оставил вопросы

«Спартак» выиграл и третий матч на Кубок Париматч Премьер с разницей в четыре мяча. В этот раз «красно-белые» разгромили «Химки» со счётом 5:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом матче.

«Спартак» на матче Кубка Париматч Премьер устроил голевую феерию для своих болельщиков. «Красно-белые» забили по четыре гола «Сочи» и «Рубину», а «Химкам» отгрузили и вовсе пять. Хотя матчи всё же товарищеские, всё равно поклонникам команды приятно видеть, когда их команда оказывается сильнее соперника. Тем не менее результаты, конечно, не должны позволять впадать в эйфорию. Уже через неделю «Спартак» стартует в Премьер-лиге матчем против «Рубина», и вряд ли стоит ждать очередной победы в четыре мяча.

Товарищеские матчи, учитывая, что у «Спартака» новый тренер, позволили увидеть идеи Руй Витории. После матча с «Сочи» мы задавались вопросом, как будет выглядеть команда, когда португалец сможет использовать основных футболистов. Поединок с «Химками» отчасти на этот вопрос дал ответ. Формально «красно-белые» все три матча провели по схеме 4-2-3-1, но важны детали. В матчах против «Сочи» и «Рубина» Руй Витория в тройке под нападающим по центру использовал Игнатова и Бакаева. Оба скорее являются полузащитниками по своей сути, игроками, которые нацелены на создание моментов. Во встрече с «Химками» эту позицию занял Ларссон, который стал оттянутым форвардом.

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Эта мелочь серьёзно меняет модель. Одно дело, когда задача скорее довести мяч до Бакаева или Игнатова, каждый из которых призван задавать темп и направлении атак. Они опускались ниже к паре центральных полузащитников и двигали мяч. Ларссон это делать не должен, у него совсем другие качества являются главными. При схеме со шведом в роли оттянутого форварда по сути атаки разгонять должны уже именно центральные полузащитники. Это в некотором роде возврат к тому, что делал Тедеско, просто чуть в иной расстановке. В итоге же это вновь сводится к быстрым флангам (Промес/Мирзов – Мозес/Бакаев), быстрому Ларссону в оттяжке и форварду-якорю Соболеву. Это не критика, а лишь наблюдение.

Учитывая, что Крал остался в запасе, похоже, в «Спартаке» готовятся к его продаже. Однако это означает, что функция разгона атаки будет возложена на Зобнина, Умярова и Хендрикса. В прошлом сезоне многие критиковали Тедеско именно за то, что «Спартак» не мог играть в комбинационный футбол, не мог взломать насыщенную оборону, потому что просто не было игроков, которые могли бы отдать последний пас.

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Ещё матч против «Химок» продемонстрировал, с каким желанием сейчас действует Георгий Мелкадзе. Он прекрасно понимает, что у него есть время до возвращения Эсекьеля Понсе из сборной. Если за это время Мелкадзе убедит тренерский штаб, что может стать достойным сменщиком Соболева, то «Спартак» может попробовать продать аргентинца, заработать денег и освободить легионерскую позицию. Во встрече с «Химками» желание Мелкадзе переросло в гол+пас. Статистика – это то, что форварду надо набирать. Пока что у него ни одного результативного очка в составе основной команды «красно-белых».

Очевидно, что Руй Витория не рассчитывает на Глушенкова и Тимофеева. Обоих даже не было в заявке на матч с «Химками», так что стоит ждать ухода обоих футболистов. Возможно, португалец слегка спешит с этими решениями. Глушенков, кажется, мог бы конкурировать с Мирзовым слева, а Тимофеев как опция в центре поля тоже не помешал бы, тем более что пока непонятно будущее Крала. Однако решение, похоже, уже принято.

Одно из главных неизвестных – это состояние и место Маслова. Если Руй Витория видит его в качестве центрального защитника, то Илья Гапонов, скорее всего, также покинет «Спартак». Если же португалец хочет попробовать Маслова справа, то тут возникнет сразу масса вопросов. Благо Рассказов во время Кубка Париматч Премьер показал, что уж точно готов быть как минимум сменщиком на правом фланге.

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В любом случае «Спартак» ждёт трансферы на вход. До первых отборочных матчей Лиги чемпионов осталось совсем немного времени, и «красно-белые», видимо, решили попробовать пройти по крайней мере первый раунд без усиления. Учитывая ограниченность легионерских позиций, логика понятна. Лучше рискнуть пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и под него взять более классных легионеров, чем сейчас под квалификацию заполучить менее сильных. Что из этого выйдет – посмотрим.