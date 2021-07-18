Валуев поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Николай Валуев, один из депутатов Государственной думы России, высказал свое мнение по поводу реформирования российского футбола, а также лимита на легионеров.

По мнению Валуева, реформы точно нужны футболу в России, но принимать определённые решения о развитии должны эксперты. Валуев также отметил, что очень важно соответствие зарплат игроков с качеством работы, которую они выполняют.

Николай Валуев также высказал свою точку зрения о лимите на легионеров. По его мнению, сократить количество легионеров в командах РПЛ резко и сразу не получится – это повлечет за собой падение уровня выступлений российских клубов в еврокубках.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 23 июля матчем между московским «Динамо» и «Ростовом».