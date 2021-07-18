​Актёр Баринов назвал Федуна «дилетантом»

Актёр Валерий Баринов, который является фанатом футбола и поддерживает «Локомотив», высказался по поводу поиска нового тренера для национальной сборной.

Ранее в РФС говорили, что хотят решить задачу по поиску нового тренера для сборной России до 23 июля. В этот день стартует новый чемпионат страны.

«Сборную России ни в коем случае не должен тренировать иностранец. Я не доверяю Федуну, а он ещё кандидатуру Тедеско выдвигает. Леонид Арнольдович - дилетант, он может проявлять инициативу, это единственное на что он способен», - поделился своим мнением Баринов для sport24.

На днях появилась информация о том, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев. Сообщалось, что 68-летний специалист отправился в Москву для проведения предметных переговоров с РФС.

Ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.