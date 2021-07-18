​Актёр Баринов назвал Федуна «дилетантом»

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18 Июля 2021, 16:49,
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Актёр Валерий Баринов, который является фанатом футбола и поддерживает «Локомотив», высказался по поводу поиска нового тренера для национальной сборной.
Ранее в РФС говорили, что хотят решить задачу по поиску нового тренера для сборной России до 23 июля. В этот день стартует новый чемпионат страны.
«Сборную России ни в коем случае не должен тренировать иностранец. Я не доверяю Федуну, а он ещё кандидатуру Тедеско выдвигает. Леонид Арнольдович - дилетант, он может проявлять инициативу, это единственное на что он способен», - поделился своим мнением Баринов для sport24.
На днях появилась информация о том, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев. Сообщалось, что 68-летний специалист отправился в Москву для проведения предметных переговоров с РФС.
Ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сборная России, Леонид Федун, Валерий Баринов