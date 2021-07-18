​Мацуев: «Мы видим «Спартак», который может забрать чемпионство у «Зенита»

Известный пианист Денис Мацуев, который является поклонником «Спартака», оценил перемены в команде.

Напомним, что к новому сезону «красно-белые» готовятся под руководством португальского специалиста Руя Витории.

«Руй Витория полностью поменял схему, теперь мы видим совершенно другой «Спартак», который, на мой взгляд, может забрать чемпионство у «Зенита», - поделился своим мнением Мацуев для «Спорт-Экспресса».

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведёт 24 июля против «Рубина» на выезде.

Стоит добавить, что в двух играх предсезонного Кубка Париматч Премьер «Спартак» обыгрывал «Сочи» и «Рубин» с одинаковым счётом 4:0.