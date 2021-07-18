Могилевец перешёл в «Нижний Новгород»

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18 Июля 2021, 15:22,
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«Нижний Новгород» на страницах своего официального сайта сообщил о переходе в свои ряды опытного полузащитника. Контракт с нижегородским клубом на два сезона подписал Павел Могилевец, который на протяжении своей карьеры выступал за целый ряд российский клубов.
Павел Могилевец достался «Нижнему Новгороду» бесплатно в качестве свободного агента. В последний день весны истёк срок контракта 28-летнего полузащитника с «Химками». За подмосковную команду в прошлом сезоне Могилевец провёл 15 матчей, в которых забил один гол.
За «Нижний Новгород» Павел Могилевец будет играть под номером 18.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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