​Дожди в Австрии сорвали матч «Краснодара»

Воскресный контрольный матч «Краснодара» против немецкой «Арминии» не состоится. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Отмена матча связана с дождями, которые заливали горную часть Австрии в последние сутки. Поле в городе Швац, где должен был состояться матч, пришло в негодность. Клубы рассматривали возможность сыграть в другом месте, но другие поля тоже пострадали из-за неблагоприятных погодных условий.

Вместо контрольного матча «Краснодар» в воскресенье вечером проведёт тренировочное занятие.

Первый матч нового сезона «Краснодар» проведёт 25 июля. Команда Виктора Ганчаренко сыграет против «Урала» в Екатеринбурге.