​«Краснодар» установит свой трансферный рекорд

В воскресенье «Краснодар» анонсировал трансфер нападающего Джона Кордобы из «Герты». Клубы уже договорились, и футболисту до подписания контракта с краснодарскими «быками» остаётся лишь пройти медицинское обследование.

«Краснодар» не раскрывает финансовых деталей сделки, но немецкий Sport1 говорит о том, что российский клуб за Кордобу заплатит не менее 20 миллионов евро. Это означает, что «быки» побьют свой трансферный рекорд. Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то на первом месте в списке самых дорогих покупок «Краснодара» находился Реми Кабелла, за которого клуб заплатил 12 миллионов евро.