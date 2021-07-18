​Семак теперь самый титулованный тренер в истории «Зенита»

«Зенит» удачно стартовал в новом сезоне, став обладателем Суперкубка страны. Как сообщает сайт «История «Зенита», наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак теперь является наиболее титулованным тренером в истории клуба. Семак привёл питерцев к шести трофеям: это три чемпионских титула, один Кубок и два Суперкубка России.

Семак вырвался на вершину, обойдя двух иностранных специалистов – португальца Андре Виллаш-Боаша и итальянца Лучано Спаллетти. Эти тренеры у руля «Зенита» завоевали по пять трофеев.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 24 июля. В первом туре чемпионата команда Сергея Семака сыграет против «Химок».