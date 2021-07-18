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​«Краснодар» сообщил о договорённости по трансферу Кордобы

18 Июля 2021, 11:50,

Пресс-служба «Краснодара» уведомила общественность о достижении клубом договорённости по трансферу нападающего Джона Кордобы, выступающего за «Герту». В ближайшие дни 28-летний колумбийский футболист прибудет в Краснодар. Контракт с Кордобой будет подписан после прохождения игроком медицинского обследования.

Джон Кордоба играл за «Герту» с сентября прошлого года после перехода из «Кёльна». В составе берлинской команды колумбийский форвард провёл 21 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джона Кордобу в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Герта, Джон Кордоба
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