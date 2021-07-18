Рангник был кандидатом на должность тренера сборной России

|
18 Июля 2021, 10:47,
|
|
Немецкий специалист Ральф Рангник входил в список кандидатов на должность наставника сборной России. Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС обращался к Рангнику, но он сразу отказался, поскольку к тому моменту уже подписал трудовое соглашение с «Локомотивом».
Напомним, что ранее «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем клуба по спорту и развитию. В стане «железнодорожников» сообщали, что немецкий специалист будет иметь широкие полномочия.
Напомним, что РФС в настоящий момент занят поиском для сборной России нового тренера. На прошлой неделе эту должность оставил Станислав Черчесов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Ральф Рангник