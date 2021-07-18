Рангник был кандидатом на должность тренера сборной России

Немецкий специалист Ральф Рангник входил в список кандидатов на должность наставника сборной России. Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС обращался к Рангнику, но он сразу отказался, поскольку к тому моменту уже подписал трудовое соглашение с «Локомотивом».

Напомним, что ранее «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем клуба по спорту и развитию. В стане «железнодорожников» сообщали, что немецкий специалист будет иметь широкие полномочия.

Напомним, что РФС в настоящий момент занят поиском для сборной России нового тренера. На прошлой неделе эту должность оставил Станислав Черчесов.