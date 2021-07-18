​Азмун: «Может быть, я толстый и очень быстрый»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун, который был признан лучшим игроком матча за Суперкубок, высказался по поводу слов Магомеда Оздоева в свой адрес.

«Оздоев сказал, что я толстый? Может быть, я толстый и очень быстрый. Я самый быстрый в команде. Серьёзно. Можешь просить у Оздоева, кто самый быстрый в команде. Он скажет: «Сердарчик», - высказался Азмун для клубного видео «Зенита», опубликованного в YouTube.

Напомним, что Сердар Азмун в субботу отметился забитым голом в ворота «Локомотива». «Зенит» отпраздновал победу со счётом 3:0 и завоевал Суперкубок шестой раз в своей истории.