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ЦСКА отклонил предложение «Брентфорда» по Влашичу

18 Июля 2021, 09:52,

Видеть Николу Влашича в своих рядах хочет не только итальянский «Милан», но и английский «Брентфорд». Как сообщает в «Твиттере» журналист SportItalia Руди Галетти, новичок Премьер-лиги сделал ЦСКА предложение по Влашичу в размере 15 миллионов евро, но получил отказ.

Ранее появилась информация, что в переговорах по Влашичу между ЦСКА и «Миланом» наметился прогресс.  

Напомним, что Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За три сезона в России он забил 33 гола и отдал 20 голевых передач в 103 матчах. Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего хорватского полузащитника в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич, Брентфорд
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