ЦСКА отклонил предложение «Брентфорда» по Влашичу

Видеть Николу Влашича в своих рядах хочет не только итальянский «Милан», но и английский «Брентфорд». Как сообщает в «Твиттере» журналист SportItalia Руди Галетти, новичок Премьер-лиги сделал ЦСКА предложение по Влашичу в размере 15 миллионов евро, но получил отказ.

Ранее появилась информация, что в переговорах по Влашичу между ЦСКА и «Миланом» наметился прогресс.

Напомним, что Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За три сезона в России он забил 33 гола и отдал 20 голевых передач в 103 матчах. Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего хорватского полузащитника в 30 миллионов евро.