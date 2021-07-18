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​Салихова с иронией поздравила Газизова

18 Июля 2021, 00:49,

В воскресенье, 18 июля, день рождения отмечает Шамиль Газизов. В прошлом году на протяжении пяти месяцев этот функционер занимал должность генерального директора в московском «Спартаке».

Супруга владельца «красно-белых» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила Газизова с праздником с заметной долей иронии.

«Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чём причины отсталости российского футбола», - написала Салихова в своём телеграм-канале.

Отдельно супруга Леонида Федуна сказала «спасибо» Газизову за его знания о специфике региональной работы клубов.

В завершении публикации Салихова попросила Газизова забрать из «Спартака» своего «сына». Очевидно, речь идёт о полузащитнике Остоне Урунове, который не входит в планы нового тренера команды Руя Витории.

«Он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» - написала Зарема.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Зарема Салихова
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