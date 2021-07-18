​Салихова с иронией поздравила Газизова

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18 Июля 2021, 00:49,
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В воскресенье, 18 июля, день рождения отмечает Шамиль Газизов. В прошлом году на протяжении пяти месяцев этот функционер занимал должность генерального директора в московском «Спартаке».
Супруга владельца «красно-белых» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила Газизова с праздником с заметной долей иронии.
«Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чём причины отсталости российского футбола», - написала Салихова в своём телеграм-канале.
Отдельно супруга Леонида Федуна сказала «спасибо» Газизову за его знания о специфике региональной работы клубов.
В завершении публикации Салихова попросила Газизова забрать из «Спартака» своего «сына». Очевидно, речь идёт о полузащитнике Остоне Урунове, который не входит в планы нового тренера команды Руя Витории.
«Он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» - написала Зарема.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Зарема Салихова