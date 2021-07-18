​Семак назвал позицию, над которой работает «Зенит»

После завоевания Суперкубка России у Сергея Семака спросили по поводу последнего рубежа обороны «Зенита» - позиции голкипера. Как известно, после ухода Андрея Лунёва у питерцев осталось два вратаря. Это опытный Михаил Кержаков и молодой Даниил Одоевский.

«Есть недокомплект вратарской позиции. Мы всё это знаем и со своей стороны занимаемся этим вопросом, думаем, как поступить в этой ситуации, чтобы комплект на вратарской позиции был полноценным», - высказался Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте «Зенита».

Стоит добавить, что Андрей Лунёв, который покинул «Зенит» в статусе свободного агента, недавно подписал контракт с леверкузенским «Байером». Российский вратарь будет пытаться зарекомендовать себя в немецкой Бундеслиге.