​Семак назвал позицию, над которой работает «Зенит»

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18 Июля 2021, 00:01,
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После завоевания Суперкубка России у Сергея Семака спросили по поводу последнего рубежа обороны «Зенита» - позиции голкипера. Как известно, после ухода Андрея Лунёва у питерцев осталось два вратаря. Это опытный Михаил Кержаков и молодой Даниил Одоевский.
«Есть недокомплект вратарской позиции. Мы всё это знаем и со своей стороны занимаемся этим вопросом, думаем, как поступить в этой ситуации, чтобы комплект на вратарской позиции был полноценным», - высказался Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте «Зенита».
Стоит добавить, что Андрей Лунёв, который покинул «Зенит» в статусе свободного агента, недавно подписал контракт с леверкузенским «Байером». Российский вратарь будет пытаться зарекомендовать себя в немецкой Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак