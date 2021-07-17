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ЦСКА пошёл навстречу «Милану» в переговорах по Влашичу

17 Июля 2021, 23:22,

В переговорах ЦСКА и «Милана» по поводу полузащитника Николы Влашича наметился прогресс. По крайней мере, об этом на своих страницах сообщает TuttoMercatoWeb. По данным источника, ЦСКА согласился снизить требования по трансферной стоимости Влашича с 35 до 30 миллионов евро.

Более того, ЦСКА оказался открыт к схеме, при которой Никола Влашич не сразу станет игроком «Милана», а будет взят итальянским клубом в аренду. Речь может пойти о включении в договор либо пункта об обязательном выкупе, либо пункта об обязательном выкупе при легкодостижимых условиях (например, при проведении Влашичем определённого количества игр в сезоне).  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
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